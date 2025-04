Medo do confronto? No pós gala, Érica Reis desabafa sobre as nomeações: «Calhou-me a mim»

No fim de uma gala repleta de grandes emoções, Érica Reis não escondeu o seu desgosto. A concorrente refugiou-se no quarto para, junto dos seus colegas, desabafar sobre as nomeações. Érica contou aos seus colegas que, perante os adversários nomeados, acredita que vai sair da casa no próximo domingo. Sara Silva, Tomé Cunha e Igor Rodriguez foram os primeiros a chamar a colega à razão, afirmando que não será ela a expulsa.

A gala do Big Brother começou de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além desta notícia que deixou os concorrentes em estado de alerta, a noite contou ainda com a invasão de dois coelhinhos da Páscoa – ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - que trouxeram consequências para a casa do Big Brother.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.