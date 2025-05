Mentira a ir longe demais? Bruno Savate fala sem medos de concorrentes: «São mentirosos»

Na cozinha, Bruno Savate revela que foi o Manuel Rodrigues, a mando do Diogo, o autor do desaparecimento dos carregadores das máquinas de tabaco. A Carina não acredita e o Savate jura, dizendo que o Manuel Rodrigues é um “pau mandado”. A Carolina chega à cozinha e o Savate confronta-a, perguntando se o Diogo já revelou a verdade. A concorrente fica confusa e o convidado conta que o Diogo e o Manuel Rodrigues foram os autores do furto. A Carolina ri-se e parece não acreditar. O Manuel Rodrigues segue com a mentira avante, deixando o Savate estupefacto. Já a Renata, atira que o concorrente é tão verdadeiro como ela ter olhos azuis, que de facto não tem…

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Érica Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

