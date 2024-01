Há 1h e 57min

No Diário do Big Brother – Desafio Final, depois de falharem a prova semanal, os quatro concorrentes cumprem com a palavra e continuam fechados no carro repleto de balões. Claro está que o Miguel aproveita para provocar e ri à gargalhada na cara dos colegas. Ao longo de quase uma hora, o Francisco esforça-se muito para não reagir às provocações do seu adversário.