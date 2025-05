«Mete-os no sítio e fala para mim»: Carolina Braga e Luís Gonçalves em acesa discussão

Depois de os concorrentes se colocarem do lado de Luís ou de Manuel Rodrigues para definir quem é o mais pica-miolos, Carolina Braga e Luís Gonçalves desentenderam-se e o ex-fuzileiro acabou por puxar Diogo Bordin para o assunto.

«O Diogo não falou, não está falar contigo e tu és um pica miolos… mete-os no sítio e fala para mim», atirou Carolina.

«Eu tenho-os no sítio, se calhar tens de dizer isso a outras pessoas», retorquiu Luís.

«Não tens de meter outra pessoa no assunto. Não tens de falar sempre do Diogo porque se cada vez que eu falo tu falas do Diogo, estás a persegui-lo. Persegues-me a mim e ao Diogo», reagiu Carolina, exaltada. «Eu sinto-me aqui rodeado pela guarda de hora pretoriana…», ironizou Luís.

A Gala de ontem à noite foi recheada de emoções fortes! Os pontos mais altos foram sem dúvida a falsa expulsão de Solange Tavares, a saída dos capitães de Bruno Savate e Renata Reis, a curva da vida de Diogo Bordin e a expulsão de Igor Rodriguez da casa mais vigiada do país com uma percentagem impressionante. Recorde-se que, hoje no Especial, que Cláudio Ramos irá anunciar os nomeados da semana.

No final da noite, a tabela dos votos ficou da seguinte forma:

Luís Gonçalves - Nomeado diretamente

Manuel Cavaco - Nomeado diretamente

Solange Tavares - Nomeada diretamente

Carina Frias - 4 votos

Carolina Braga - 4 votos

Manuel Rodrigues - 4 votos

Nuno Brito - 4 votos

Diogo Bordin - 3 votos

Lisa Schincariol - Líder

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!