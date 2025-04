Micael Miquelino confronta Adrielle Peixoto: «Gosta de fazer, mas não gosta que lhe façam»

No Big Brother, o assunto continua a ser a atitude do Nuno com a Adrielle e o Luís condena o comportamento do personal trainer. A brasileira recorda que lhe deu os Parabéns por vencer e o Nuno garante que só o felicitou. A Adrielle insiste que não entende o caos que o concorrente fez por apenas ter recusado o seu abraço. Acrescenta ainda que não consegue abraçar um homem que lhe levanta a voz e que só ela sabe o que sente quando isso acontece. A Solange recorda que a Adrielle mencionou que nunca gritaram consigo e a brasileira revela que via o padrasto a gritar com a mãe. A Lisa pergunta onde está a coerência da Adrielle pois não viu o mesmo posicionamento quando o Luís gritou com a Carina. Tanto o Luís como a Adrielle recordam que de facto a brasileira chamou a atenção do mais velho. O Micael atira que a Adrielle não gosta que façam consigo o que ela faz com os outros e a Érica pergunta qual o posicionamento da Lisa quanto ao facto de o alentejano trazer um assunto do passado. O Micael atira que não quer arranjar conflitos como o que está a acontecer com a Érica e a Lisa e as duas concorrentes acabam por se desentender…

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

