Micael Miquelino confronta: «Gostavas que um homem te levantasse a voz? Então porque levantaste?» - Adrielle choca com a resposta

No Big Brother, após a gala de quinta-feira, após um tenso confronto, Micael Miquelino tenta apelar à razão de Adrielle Peixoto por lhe ter levantado a voz... mas sem grande sucesso.

Adrielle Peixoto confronta Micael Miquelino por ter esperado a "cadeira quente" para falar com ela e os insultos não tardam a chegar.

Ao ver a colega exaltada, Micael decide responder com uma grande dose de sarcasmo.

A gala desta quinta feira do Big Brother foi repleta de emoção e reviravoltas com a revelação dos protagonistas do jogo votados pelo público e a expulsão de Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa.

