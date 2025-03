Micael Miquelino confronta Leonardo Gerevini: «Estás mesmo apaixonado?»

De manhã, Micael acorda com a suspeita de que já há um romance no armazém do Big Brother. O concorrente dá a entender que aconteceu alguma coisa durante a noite entre Leonardo e Carina.

Mais tarde, Leonardo tenta brincar com a concorrente e chega a fazer uma serenata. Será que Leonardo irá conseguir conquistar a Carina?

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

Há cada vez mais suspeitas de que há um clima entre Carina Frias e Leonardo Gerevini!

Habitantes do armazém pediram um jantar para os dois! Saiba qual foi a reação