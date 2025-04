No Big Brother, Micael Miquelino conversa a sós com Lisa Schincariol no exterior da casa. O momento foi de grande sinceridade, com o alentejano a desabafar e a dizer tudo o que está a sentir a Lisa. Afirma que a colega tem estado diferente consigo, o que o deixa em baixo.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!