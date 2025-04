Micael Miquelino para Lisa Schincariol: «Quero provar o sabor desses lábios»

No quarto do Big Brother 2025, Micael, Nuno, Luís, Igor e Lisa conversaram sobre a mulher ideal. Micael confessou que ficaria encantado se entrasse na casa uma mulher loira, alentejana e amante de animais. Garantiu ainda que Lisa não seria uma hipótese, justificando que a concorrente não se adaptaria à vida no campo.

No confessionário, Micael revelou que Carolina seria a concorrente que melhor se encaixaria no seu estilo de vida, e destacou-se ao afirmar que é "o homem mais poderoso de todas as edições" do reality show. Em conversa, Micael questionou Nuno sobre o interesse em Lisa, mas o colega garantiu que não pretende nada com ela. Sem perder tempo, Micael admitiu que ele próprio tem interesse e começou a flirtar com a concorrente.