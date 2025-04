Micael Miquelino questiona habilidades domésticas de Inês Vilhalva: «Como é que uma mulher de 35 anos não sabe...»

No Big Brother, Nuno Brito escolheu três concorrentes para almoçar com ele em privado: Inês Vilhalva, Micael Miquelino e Gonçalo Beja da Costa. O momento, que parecia inicialmente descontraído, rapidamente ganhou outro tom com um confronto inesperado. Durante a conversa, Micael confrontou Inês Vilhalva sobre o facto de não saber lavar pratos, mostrando-se especialmente surpreendido por ela desconhecer que um prato se deve lavar dos dois lados.

