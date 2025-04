Micael Miquelino recebe carta do exterior! Saiba o porquê

No Big Brother, logo pela manhã, Micael Miquelino recebeu uma caixa com fotografias, um presente e uma carta do exterior, enviada pela família. Tudo isto porque hoje o concorrente celebra o seu 25º aniversário.

Recorde que ontem à noite, no Alpendre, Manuel Rodrigues finge querer ter uma conversa importante com todos como desculpa para os reunir na divisão. Assim que todos os concorrentes se juntam, começam a cantar os parabéns a Micael.

O Big Brother marca presença neste momento especial e também parabeniza o alentejano. Micael destaca que celebrou os seus vinte e cinco anos na edição de aniversário dos vinte e cinco anos do Big Brother.