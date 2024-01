Há 1h e 14min

No Big Brother - Desafio Final, Miguel Vicente acusa Bruno Savate de agressão após ter levado com uma almofada que lhe acertou na cara. o Concorrente mostrou o lábio cortado aos colegas e exigiu justiça. O Big Brother apurou a situação, apelou ao bom senso e ao respeito do espaço do outro, mas descartou a hipótese de agressão.