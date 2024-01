Há 1h e 47min

No Big Brother – Desafio Final, o anfitrião anuncia o regresso do «famoso pote das tentações». Noélia Pereira garante que «nomear» para si não é uma tentação, mas sim uma «tentação». Miguel Vicente discorda com a colega e acusa-a de estar a ser «incoerente». Miguel Vicente alerta: «Vais pelo mesmo caminho que o teu amigo Pedro…»