Miguel Vicente dá conselhos a Márcia Soares? Concorrente atira: «Os animais dizem-nos tanto sem falar»

Há 19 min

No Big Brother – Desafio Final, Diana conversa com Márcia na Esfera e a conversa muda para Miguel e para o seu posicionamento no jogo, Márcia diz que lê bem o Miguel e sabe que o jogo é muito importante para ele. Diana diz que Miguel é fácil de ler e consegue mexer com as pessoas sem ofender. Márcia relembra quando Miguel festejou a salvação e diz ser muito forçado. Miguel chega ao jardim e conta a história das águias, Márcia e Diana riem à gargalhada.