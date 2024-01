Miguel Vicente denuncia falta de humildade de Monteiro: «Tens de comer muita enciclopédia para chegar aos meus calcanhares»

Hoje às 01:37

No Big Brother - Desafio Final, na Esfera, Miguel partilha com Vina, Diana, Leandro e Rafael que sempre que ouve a voz de Zaza ou a de Savate o seu coração dispara logo. Leandro afirma que a voz desses dois colegas é insuportável e que não consegue ver “esse indivíduo” mais à frente. Vina questiona Leandro sobre quem é que o colega se referia porém Leandro opta por não responder à Líder. Leandro pergunta a Miguel o que Savate lhe disse quando ele passou. Miguel conta que ele lhe perguntou se já consegue comer por causa do lábio, só para o picar. O grupo começa a conversar e Miguel lança que só tinha ficado bem a Monteiro dar-lhe os parabéns por ele ser o primeiro salvo, mas que o colega tem falta de humildade, conta ainda que Monteiro o chamou para junto dele na Cozinha e ele se apoiou no seu ombro, como o colega lhe pediu. Diana aconselha Miguel a não tocar em Monteiro, visto que ele pode pegar por aí. Miguel conta que Zaza se começou a vangloriar e a insultá-lo, que ele entrou na Casa a falar de humildade mas diz que como ganhou o programa não se tem de justificar e que Miguel tem de comer muitas enciclopédias para chegar aos seus calcanhares. Vina explica que na opinião dela, Monteiro extrapola tudo. A conversa continua e Rafael diz que assim que Patricia o viu lá fora depois de ter pedido silencio foi comentar com os outros. Miguel atira que lhe tiraram o sono. Vina conta aos colegas que na dinâmica nem deu palco a Monteiro e Diana concorda dizendo que a amiga esteve muito bem. Rafael comenta também que Monteiro se calou porque ele o mandou calar e Miguel acrescenta que todos se calam quando ele fala de propósito à espera de que ele diga algo para o começarem a “rasgar”. Vina explica que o que mata Monteiro é Miguel ser um senhor e o próprio concorda dizendo que argumenta mas não responde a insultos.