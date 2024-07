Miguel Vicente desaba em lágrimas ao falar sobre vídeo íntimo deste que circulou na internet: «Deitou-me muito abaixo!»

No «Dois às 10», Miguel Vicente revela o quanto ficou afetado quando percebeu que um vídeo íntimo deste estava a circular na internet. O vencedor do Big Brother 2022, que diz isolar-se quando está mais em baixo, diz-nos como é que lida com os comentários negativos que recebe: «Acaba por nos afetar...». Cristina Ferreira questiona Miguel sobre um vídeo íntimo do ex-concorrente que circulou na internet, e Miguel reage: «Foi um momento muito difícil da minha vida». Comovido, o ex-concorrente diz-nos como a Beatriz o ajudou e é o seu «porto seguro». Cristina Ferreira comenta o sucedido e deixa um recado.