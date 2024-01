Miguel Vicente e Francisco Monteiro em picardias acesas: «Queres um beijinho?»

Há 50 min

No Big Brother – Desafio Final, no jardim, Miguel volta a chamar a atenção de Monteiro dizendo que não gostou do que Monteiro disse sobre a sua relação com Bárbara e diz que ele não tem direito de dizer o que disse. Monteiro diz que não foi buscar nada de fora e apenas disse que ele devia estimar e acrescenta que quando ele acha que pode ter coragem de ir falar com ele, que se lembre de terça-feira porque a partir daí ficou cortado. Miguel alerta Márcia que está solteiro e que está a começar a gostar de Monteiro e que para ela ter atenção que vai roubar o Francisco, mas Márcia diz que ela e Monteiro são apenas bons amigos.