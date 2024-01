Há 1h e 53min

No Big Brother - Desafio Final, em noite de festa, a líder Vina tem 7 convites para oferecer. Entre os convidados estão todos os nomeados, decisão que gera muitas reações polémicas. Assim que o Miguel e o Leandro se apercebem que terão de partilhar o mesmo espaço com o Savate recusam de imediato… Mas será que vão cumprir com a sua palavra?