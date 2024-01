Miguel Vicente elogia: «Há certas coisas no jogo do Savate que eu acho piada, é de tirar o chapéu»

Há 47 min

No Última Hora do Big Brother – Desafio Final, Miguel Vicente elogia o jogo de Bruno Savate. Ainda na atividade de Patrícia Silva, o Miguel atira que a Noélia tem sido a sombra do Savate, no entanto, a algarvia responde à letra ao colega. O caos instala-se com um mal-entendido de quem disse o quê até que o Zaza interrompe e chama aldrabão de primeira classe ao Miguel que acaba por pedir desculpa à Noélia.