Miguel Vicente em bate-boca com Diana Lopes: «Acaba-se os argumentos, têm todos de me ofender»

Há 1h e 7min

No Big Brother - Desafio Final, junto à piscina, o ambiente entre o Miguel e a Diana continua tenso e acabam por voltar a trocar picardias. O Miguel acusa-a de rebaixar os outros para se elevar e a Diana avisa-o de que tem de aguentar as balas quando começa uma guerra. Indignado, o colega refere que se vive uma paz podre na casa, pois quando for preciso comem-se uns aos outros. O bate-boca continua e a concorrente relembra que o papel de vítima pode não resultar duas vezes e acaba por abandonar a conversa. Mais tarde, o Miguel continua a recusar almoçar com os restantes colegas e o seu parceiro Rafael, gentilmente, serve-lhe o almoço no exterior.