Miguel Vicente mostra-se preocupado com Bárbara Parada. Saiba tudo aqui!

Há 2h e 25min

No Big Brother - Desafio Final, Miguel Vicente pergunta discretamente a Patrícia por Bárbara, mostrando estar preocupado com a ex-namorada. O concorrente justifica-se por, no direto, ter escolhido a Bárbara como a concorrente que queria ver expulsa e confessa que não gostou das imagens que viu do lanche com Fábio. Apesar de tudo, assume que não sente rancor e que, na verdade, não gosta de a ver tão desanimada confessando que é impossível não sentir carinho e proteção pela ex-companheira.