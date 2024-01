Miguel Vicente recusa-se a responder a questão do Big Brother: «Não respondo, porque não quero»

Há 1h e 14min

No Big Brother - Desafio Final, na esfera, o Miguel mostra-se desiludido com algumas atitudes da Patrícia e acaba por cobrar a amizade da colega. O concorrente acusa-a de tomar partidos estando mais do lado do Savate e da Bárbara. A Patrícia, que discorda, deixa claro que irá sempre dar a sua opinião e relembra que os amigos não têm de concordar sempre em tudo. Não satisfeito com a reação, o Miguel acaba por abandonar a conversa.