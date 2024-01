Miguel Vicente riposta contra Vina Ribeiro: «Apesar de nos darmos bem, não somos amigos»

Hoje às 01:44

No Big Brother - Desafio Final, durante a conversa, Miguel fala com Vina e esta distrai-se com Leandro. Miguel afirma que Vina não ouve. Os concorrentes pedem para que Miguel se acalme, que está muito ansioso e Vina explica que ele hoje já disse 2 ou 3 coisas muito injustas para com ela. Miguel não se conforma e afirma que eles não são amigos. Vina agradece a Miguel por ele a pôr no seu lugar, que o seu problema é criar expectativas. A concorrente levanta-se e vai-se embora. Os amigos de Miguel comentam que o concorrente não foi justo com Vina, mas este explica que Vina vinha para cima dele antes de ele ser salvo. Rafael refere que Vina o defende sempre que pode e Diana aconselha-o a falar com a colega. Miguel atira que vai continuar a pensar da mesma maneira, que antes da sua salvação Vina já estava a passar para o outro lado. O restante grupo discorda.