Miguel Vicente sobre Pedro Soá: «Quer protagonismo e está a jogar»

Há 1h e 14min

No Big Brother Desafio Final, a reunião continua com o Pedro Soá a confessar que já lhe cheira a “sangue” e tinha muitas saudades disso. O concorrente analisa o jogo do Miguel e critica-o resumindo-o apenas à relação com a Bárbara e quem acaba por sair em defesa do vencedor é a Diana. A Patrícia fica bastante incomodada com a intervenção da colega e as duas envolvem-se em mais um bate-boca. A Patrícia acusa-a de ser incoerente dirigindo- se à Diana como “menina” que não gosta nada e impõe-se de imediato.