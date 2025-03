Milagre no Big Brother? Inês Vilhalva lava a louça pela primeira vez: «Como é que se faz?»

Inês Vilhalva é o nome que está já nas bocas do Mundo. Esta concorrente do Big Brother 2025 é beta, vem de Cascais, e não gosta de fazer nada. A concorrente surpreendeu Cláudio Ramos com uma história muito caricata. Inês Vilhalva só lavou a primeira chávena aos 35 anos e até decorou o dia: foi a 31 de dezembro de 2024.

Mas parece que chegou o dia! Na noite de ontem, a concorrente lavou um prato pela primeira vez e perguntou aos colegas como fazer a tarefa! Um momento hilariante que não pode perder

