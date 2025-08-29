Miranda afunda-se em lágrimas, enquanto o ex-casal janta

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira foram bem-sucedidos na prova proposta. O ex-casal tinha de estar inseparável durante 24h, o que causou várias reações em Catarina Miranda. Afonso e Jéssica conquistaram um jantar especial, enquanto isso Miranda chorava num canto, em desespero. Veja o momento.

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Viriato Quintela – 761 20 20 13

Ana Duarte – 761 20 20 17

