Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda tem um almoçar a sós com uma companhia especial e aproveita para desabafar sobre a sua confiança no jogo. A repórter assume sem rodeios: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa».
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!