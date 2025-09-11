Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda tem um almoçar a sós com uma companhia especial e aproveita para desabafar sobre a sua confiança no jogo. A repórter assume sem rodeios: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa».

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!