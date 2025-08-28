Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer»

No Big Brother Verão, durante a dinâmica de atribuir dias aos colegas, Catarina Miranda atribui a Ana Duarte o dia da ‘bisbilhoteira’. A concorrente aproveita o momento para lançar farpa às restantes mulheres da casa e diz que são várias as vezes que ‘bisbilhotam’ sobre ela.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
