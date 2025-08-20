Miranda assume paixão por Afonso e garante: «Ele sente o mesmo por mim»

No Big Brother Verão, durante o Especial, Miranda revela a Afonso que confessou aos portugueses estar apaixonada por ele. Surpreendido, o concorrente responde que, quando questionado, apenas diz que Catarina está a brincar consigo. No confessionário, Catarina admite acreditar que Afonso sente o mesmo por ela. Mais tarde, o paraquedista conta a Miranda tudo o que aconteceu com Jéssica na noite anterior, para evitar que seja apanhada de surpresa.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!