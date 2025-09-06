Miranda cheia de dúvidas em relação a Afonso e Jéssica não perdoa: «Há um mundo lá fora»

No Big Brother Verão, Miranda tem receio que Afonso «não queira nada com ela» quando saírem do formato. As dúvidas surgem depois de uma dinâmica, em que até Jéssica se insurgiu. Veja tudo.
A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.
