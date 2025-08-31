Miranda «chocada» com noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostra-se «chocada» por saber que Luíza Abreu e João Moura Caetano estarem noivos. Afonso mostrou algum desinteresse e disse: «Só desejo o melhor do mundo a todos». A concorrente não gostou e reagiu. Veja tudo.

Na gala de hoje, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

