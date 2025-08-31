VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Miranda «chocada» com noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostra-se «chocada» por saber que Luíza Abreu e João Moura Caetano estarem noivos. Afonso mostrou algum desinteresse e disse: «Só desejo o melhor do mundo a todos». A concorrente não gostou e reagiu. Veja tudo.

Na gala de hoje, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Há 2h e 15min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

00:59

Afonso dá 'estoiro' a Miranda: «Continua a namorar sozinha»

17:15
01:47

«Quando é que me pedes em namoro?»: Miranda desespera por Afonso

17:14
04:21

«Queres que te aperte outra coisa?»: Miranda aproveita massagem para atiçar Afonso

14:33 Ontem

Gosta ou não de Miranda? Maria Botelho Moniz pressiona Afonso, mas fica sem resposta

11:51 Ontem
06:33

O clima aqueceu mais do que nunca: Miranda 'galopa' em cima de Afonso

10:55 Ontem
06:33

Miranda faz 'strip' privado a Afonso e acaba a saltar-lhe para a espinha: «É uma aula de equitação»

08:53 Ontem
Mais Viral

Mais Vistos

01:30

Miranda tem passado com João Moura Caetano? As alegações e o desprezo de Afonso: «Eu não quero saber»

Há 2h e 15min

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

29 ago, 09:58
01:30

Miranda «chocada» com noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano

Há 2h e 15min
00:59

Afonso dá 'estoiro' a Miranda: «Continua a namorar sozinha»

Há 2h e 28min

'Savata', a nova bailarina da Malveira: As imagens mais hilariantes que vai ver hoje

20 mai, 12:16
Ver Mais

Notícias

Reação de Catarina Miranda ao noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano gera burburinho

Há 19 min

Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar

Há 40 min

Joana Diniz deixa alerta e emociona fãs: «Carregamos dores em silêncio»

Há 2h e 2min

Num destino de sonho, Márcia Soares deslumbra em biquíni e mostra a boa forma física

Ontem às 18:36

Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado

Ontem às 17:39
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Joana Diniz deixa alerta e emociona fãs: «Carregamos dores em silêncio»

Há 2h e 2min

Num destino de sonho, Márcia Soares deslumbra em biquíni e mostra a boa forma física

Ontem às 18:36

Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado

Ontem às 17:39

As imagens do primeiro aniversário do filho de Isa Oliveira e Domingos Terra que o vão deixar derretido

Ontem às 16:58

Ex-concorrente da Casa dos Segredos de rastos com morte inesperada: «Dói em cada parte de mim»

Ontem às 15:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

No Algarve, Fábio Paim surge com companhia especial... e surpreendente!

Há 16 min

Ana Barbosa revela detalhes sobre cancro da cadela: "Não sei quanto tempo durará"

Há 1h e 26min

Flávio Furtado em choque com "crueldade": "Foi encontrada num estado de enorme sofrimento"

Há 2h e 32min

Não vai acreditar! Em aeroporto, Soraia Moreira reencontra Daniel Guerreiro com disfarce insólito

Há 3h e 8min

Ladeada pelo pai e pelo namorado: Mafalda Diamond celebra aniversário... com bolo original!

Há 3h e 41min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar

Há 40 min

Maria Botelho Moniz confronta Catarina Miranda: «O segredo é ter a casa contra?»

Ontem às 22:56

Maria Botelho Moniz está na casa! Veja o que levou consigo

Ontem às 22:14

Passaporte para a final à vista? Maria Botelho Moniz e Kina entram na casa e trazem novidades

Ontem às 22:09

Gosta ou não de Miranda? Maria Botelho Moniz pressiona Afonso, mas fica sem resposta

Ontem às 11:51
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais