Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»

No Big Brother Verão, momentos antes da gala, Miranda e Afonso conversam a sós no quarto. A concorrente elogia o colega e admite “estar a ficar apanhada”, ao que Afonso responde, em tom de provocação, se não o estará há mais tempo. Apesar de ambos negarem qualquer envolvimento, no confessionário deixam escapar outra versão da história.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!