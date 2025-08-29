Miranda corta contacto com Afonso e confronta-o sobre desconforto que sente em relação a Jéssica

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostrou-se firme ao dizer a Afonso Leitão que não queria mais contacto com ele, admitindo sentir-se desconfortável com a situação entre o concorrente e a ex-namorada. A concorrente chegou mesmo a questioná-lo: «Gostavas de ver o meu ex-namorado a tocar-me?». Afonso, por sua vez, desvalorizou por completo as palavras de Miranda, mantendo-se indiferente ao alerta da colega.

