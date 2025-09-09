VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Miranda desaba em lágrimas e Afonso reage ao possível fim dos CALE

No Extra do Big Brother Verão,  vemos imagens de Catarina Miranda em lágrimas após mais uma gala recheada de emoções fortes. Os motivos da emoção têm a ver com o "fim de tudo" e do facto de esta ter sido uma experiência emocional muito grande devido aos sentimentos que nutre por Afonso. Mas será mesmo o fim dos CALE? Afonso reage prontamente. 

Ontem, a casa foi palco para alguns momentos importantes: assistimos a um momento em que Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final. Durante o Especial, Maria Botelho Moniz anuncia uma novidade escaldantes aos finalistas. Ainda, durante a tarde Viriato Quintela foi protagonista de uma dinâmica que o levou às lágrimas. 

A última gala do Big Brother foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Big Brother
  • Hoje às 09:17
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:10

«Vê o que tu despedaçaste»: Afonso deixa Miranda em parafuso ao devolver a pulseira dos CaLe

13:14
03:01

Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste»

13:09
02:28

CaLe zangados? Miranda 'mente' a Afonso e este reage: «Não me dirijas mais a palavra»

13:03
04:49

«Tu és uma fotocópia do Bruno»: 'Date' de Afonso e Viriato acaba em bate-boca aceso

13:00
01:16

Afonso não esquece expulsão de Bruno de Carvalho: «Eu não estiquei as pernas»

12:53
03:12

Afonso implacável com Viriato: «Tu perseguiste a Kina. Ela começou a chorar»

12:47
Mais Vídeos

Mais Vistos

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Ontem às 09:57
04:11

«Gosto de ti como...»: Afonso Leitão responde a Catarina Miranda

Hoje às 09:09
09:06

O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava

Há 2h e 54min

A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

Ontem às 10:42
01:32

Sem conseguir encarar a 'ex', Afonso revela: «Devia ter dado outra importância...»

Há 1h e 43min
Ver Mais

Notícias

SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

Há 40 min

Festival, gravidez e polémica: ‘Sem papas na língua’, Vânia Sá responde às críticas

Há 51 min

A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»

Há 1h e 17min

Bernardo Sousa sofre incidente em corrida importante «Os pneus não aguentaram»

Há 2h e 20min

Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê

Há 2h e 40min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

Ontem às 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

Há 40 min

Festival, gravidez e polémica: ‘Sem papas na língua’, Vânia Sá responde às críticas

Há 51 min

História em imagens: Helena Isabel e Cláudio Alegre num dos confrontos mais memoráveis do Secret Story

Há 58 min

A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»

Há 1h e 17min

Uma grávida cheia de energia. Estas são as fotografias únicas de Vânia Sá

Há 1h e 24min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Ontem às 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Ontem às 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: veja o vídeo!

Há 53 min

Após ser chantageado, Francisco Monteiro partilha novidade: veja a imagem!

Hoje às 08:20

"Atenção! Algo incrível vem aí": Bruna partilha grande segredo após adeus ao "Big Brother Verão"

Hoje às 08:16

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: confirmados nomes de peso na final do "Big Brother Verão"!

Ontem às 22:27

Após gala do "Big Brother Verão", Daniela Santos deixa aviso: "Vou adorar ver"

Ontem às 17:40
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

Há 3h e 49min

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

Ontem às 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

Ontem às 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

Ontem às 16:01

Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

Ontem às 11:54
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Ontem às 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Ontem às 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Ontem às 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Ontem às 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais