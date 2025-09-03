Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

No Especial Big Brother Verão, o anfitrião surpreende a casa com frases anónimas escritas pelos concorrentes e dirigidas uns aos outros. A segunda é: Jéssica alimenta discussões com Catarina Miranda. A concorrente nortenha acredita que terá sido um dos seus aliados a escrever... e questiona. Contudo, Catarina Miranda diz que não sabe quem é Jéssica Vieira. Maria Botelho Moniz intervém e atira: «É a ex do Afonso».
