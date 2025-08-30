Miranda e Afonso entram em negociações com Viriato Quintela para sabotar colegas

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a apostar tudo numa estratégia arrojada: sabotar os gelados dos colegas. Desta vez, decidiram levar o plano ainda mais longe e recorreram à negociação com Viriato Quintela, na esperança de descobrir onde estavam escondidos os gelados de Jéssica e Bruna.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!