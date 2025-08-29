Miranda e Ana transformam castigo do tubarão em encenação. Veja o momento

No Big Brother Verão, Jéssica escolheu Catarina Miranda e Ana Duarte para o último castigo do tubarão. No confessionário, ambas decidiram fingir-se zangadas com a escolha, mas a encenação rapidamente deu que falar. Durante o castigo, Miranda começou a chamar “matrafona” a Jéssica e as duas entraram numa troca de galhardetes. No fim, as castigadas revelaram que tudo não passou de uma brincadeira para enganar os colegas, com Jéssica como principal alvo.

