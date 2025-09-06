Miranda e Jéssica trocam insultos: «Mostra o tipo de mulher que és, és uma infeliz»

No Big Brother Verão, os concorrentes continuam sem se entenderem. Desta vez, por causa do almoço. Miranda fez comida, mas Bruna e Viriato recusaram-se a comer o que a colega preparou. Jéssica agarrou-se ao fogão, mas aproveitou para criticar a 'rival' por esta a ter «adjetivado». Nisto, Miranda chega à cozinha e as duas trocam galhardetes. Veja tudo.
A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.
