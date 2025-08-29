Miranda em versão 'sofrida'. Concorrente faz atitude que tinha criticado em Jéssica

No Big Brother Verão, na noite passada, Afonso Leitão revelou ter-se sentido usado por Catarina Miranda e chamou a atenção da aliada. Pela manhã, Catarina Miranda acorda o aliado com beijos mas é ignorada. Daí em diante, têm andado a evitar-se.

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Viriato Quintela – 761 20 20 13

Ana Duarte – 761 20 20 17

Em segundos, tudo pode mudar. Acompanhe de perto o que acontece dentro da casa mais vigiada do País.