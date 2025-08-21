Miranda encosta Afonso à parede: «Eras capaz de me trair?»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão garantiu que, depois de terminar o relacionamento com Jéssica Vieira, «ganhou muitas seguidoras» nas redes sociais. Catarina Miranda atirou: «há males que vêm por bem». Mas depois fez uma cena de ciúmes. Veja tudo.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!