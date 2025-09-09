Miranda faz balanço da relação com Afonso: «Para amar alguém, temos de nos amar»

No Big Brother Verão, Viriato aconselha Miranda a rever algumas questões na sua relação com Afonso. A concorrente assume que está de consciência tranquila e que sabe bem o que quer. Veja tudo.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!