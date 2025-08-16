Miranda faz este gesto antes das galas? Jéssica imita a concorrente e atesta: «Ninguém tem medo de vocês»

No Big Brother Verão, no decorrer da habitual cadeira quente, o foco inicial está em Catarina Miranda e Afonso Leitão. No decorrer de uma discussão, Jéssica Vieira diz que ninguém exclui os dois concorrentes e que ninguém na casa tem "medo" de ambos. Num momento surpreendente, Jéssica alega que Miranda tem feito um gesto particular antes dos diretos e não hesita em imitá-la. A concorrente ainda acusa Miranda de ter "mentido" durante a gala inteira.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!