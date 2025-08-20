Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostra-se descontente por Afonso Leitão não a defender perante Jéssica Vieira. O concorrente reforça que não se quer envolver nas discussões de ambas, mas a jovem de Almeirim não fica convencida. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

