Miranda garante: sentimentos não são estratégia

No Big Brother Verão, Bruna escolheu Miranda e Viriato para o pequeno-almoço do líder e as reações à sua decisão não se fizeram esperar. Durante a refeição, o tema acabou por girar em torno da relação entre Miranda e Afonso. A repórter deixou claro que não se trata de uma estratégia, mas admitiu que nenhum dos dois pretende abdicar da ambição de conquistar o prémio. Foi então que Viriato se intrometeu, confiante, e disparou: o prémio é dele, “está escrito nas estrelas”.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

