Miranda implora a atenção de Afonso, mas este dá nega. O motivo? Uma canja

No Extra do Big Brother Verão, vemos imagens de Afonso Leitão e Catarina Miranda. O concorrente terá ficado chateado por Miranda não lhe ter feito uma canja e amua. Miranda vai lá fora atrás do amigo, mas este decide não lhe dar atenção. Miranda implora para que este vá para dentro, mas este recusa. Miranda acaba chateada a abandonar a conversa.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!