Miranda incomodada com a entrada de Manuel Melo? A casa não tem dúvidas: «É o cerco a apertar...»

No Big Brother Verão, Manuel Melo entrou na casa e entregou um colar vermelho a Catarina Miranda. Mais tarde, o ex-concorrente justificou que não passou de uma brincadeira, mas o desagrado da jovem não passou despercebido e foi tema. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!