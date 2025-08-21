Miranda já tem substituto para a sua história de amor. «Se fosse solteiro, deixava logo o Afonso»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda fica completamente eufórica com a visita de Mickael Carreira à casa. O artista esteve no programa a apresentar a sua nova música e protagonizou momentos de muita diversão e alegria. Catarina Miranda mostrou-se pronta para mudar a sua história de amor. «Se fosse solteiro, deixava logo o Afonso», afirma.