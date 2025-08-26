Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto»

No Big Brother Verão, Viriato Quintela assumiu o papel de “diretor de recursos humanos”, numa tarefa atribuída pelo líder Afonso Leitão. Durante a dinâmica, Catarina Miranda não perdeu tempo: apresentou as suas queixas sobre Afonso e ainda aproveitou para lançar algumas farpas a Viriato.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
