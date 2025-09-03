Miranda levanta-se durante o direto, vai ao frigorifico e põe tudo em pratos limpos

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostrou uma VT com a polémica discussão da manhã entre Viriato Quintela e Afonso Leitão. O motivo parecia insólito: uvas. Bruna foi a primeira a reagir, admitindo que tudo não passou de uma “tontice”. Ainda assim, Maria questionou Afonso sobre a insistência em provar as uvas, o que levou a mais trocas de acusações.
Bruna interrompeu a justificação do colega e Catarina não perdeu tempo a intervir. Levantou-se, foi ao frigorífico e exibiu as febras guardadas, acusando os colegas de só comerem o que lhes convém. Jéssica, por sua vez, entrou em defesa de Bruna, apelidando a dupla CaLe de “fidalgos”, por só apreciarem comida fresca e recusarem restos. A confusão instalou-se e Catarina reforçou: “não se dão ao trabalho de ir ao frigorífico”.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
