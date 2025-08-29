Miranda não tem dúvidas quanto a Afonso: «O sentimento dele é igual ao meu»

No Big Brother Verão, durante um almoço entre Ana Duarte, Catarina Miranda e Viriato, os concorrentes quiseram saber mais sobre a relação de Miranda com Afonso Leitão. Sem hesitar, Miranda respondeu: «O sentimento dele é igual ao meu».

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Viriato Quintela – 761 20 20 13

Ana Duarte – 761 20 20 17

Em segundos, tudo pode mudar. Acompanhe de perto o que acontece dentro da casa mais vigiada do País.